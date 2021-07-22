В результате взрыва на предприятии по производству мороженого в США ранены 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в американском городе Падака (штат Кентукки) в одном из зданий комплекса компании - производителя мороженого Dippin` Dots. Об этом в четверг сообщил телеканал KFVS12, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, инцидент произошел в среду вечером в здании производственного комплекса. По словам полицейских, взрыв прогремел во время выгрузки жидкого азота из грузовика. В результате 10 человек получили ранения, они были доставлены в местные больницы.

Отмечается, что здание, в котором произошел несчастный случай, используется не с целью производства мороженого, а для изготовления ингредиентов для сторонней организации.

Полиция занимается расследованием произошедшего.