США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре

Власти США намерены разместить на двух военных базах в Кувейте и Катаре около 35 тыс. жителей Афганистана, пока они будут ожидать получения американских виз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания, "военные США намерены разместить до 35 тыс. афганских переводчиков и членов их семей на двух американских базах в Кувейте и Катаре". Как говорится в материале, речь идет о тех, кому "грозит месть" со стороны боевиков радикального движения "Талибан".

На указанных военных объектах афганцам предоставят временное жилье минимум на 18 месяцев. Они будут находиться на базах в то время, пока идет рассмотрение вопросов, касающихся выдачи им американских иммиграционных виз. Жилье для афганцев оплатят власти США, ожидается, что это обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. По сведениям газеты The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не гарантирует, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.