Интересы США и Китая в вопросе КНДР во многом совпадают - Госдеп

Американская администрация убеждена в том, что интересы Соединенных Штатов и Китая по ядерной и ракетной проблемам КНДР совпадают как минимум частично. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Северная Корея, КНДР, является одной из тех сфер, в которых есть по меньшей мере частичное совпадение интересов. Поэтому мы считаем, что есть по крайней мере пространство для обсуждений с КНР, когда дело касается вызовов, которые представляют собой ядерная и ракетная программы и иная угрожающая деятельность КНДР", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, именно поэтому Вашингтон сравнительно недавно проинформировал Пекин об итогах пересмотра своей политики в отношении Пхеньяна, поэтому США "в различных форматах" взаимодействовали с КНР по урегулированию ситуации вокруг КНДР.