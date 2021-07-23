Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений

США 23 июля 2021 03:51 (UTC+04:00)
Власти США опасаются резкого притока мигрантов в случае отмены ковидных ограничений

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что отмена ковидных ограничений на границе страны чревата резким притоком нелегальных мигрантов. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC.

Телекомпания подчеркивает, что речь идет о рестрикциях, действующих для мигрантов, не имеющих законных оснований находиться на территории США. Действующие ограничения не позволяют американским властям рассматривать заявки большинства этих иностранцев на получение статуса иммигранта в Соединенных Штатах. Введение этих ограничений предыдущей администрацией Дональда Трампа в марте 2020 года привело к депортации за минувший год около миллиона человек, пытавшихся попасть в США через границу с Мексикой.

NBC подчеркивает, что ранее администрация Байдена вывела из-под действия этих ограничений детей, прибывших в США без родителей. Прорабатывались также планы отмены к концу июля ограничений на въезд семей с детьми. Однако, по словам источников телекомпании, власти опасаются резкого притока нелегалов в США, если предоставить семьям возможность претендовать на рассмотрение американскими властями заявок на статус иммигранта. Как отмечают источники NBC, желающих может оказаться так много, что соответствующие американские ведомства будут не в состоянии обработать все запросы.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что власти США намерены на фоне пандемии оставить закрытыми границы с Канадой и Мексикой до 21 августа. Запрет введен на все поездки, "которые не являются необходимыми". Исключение делается только для американских граждан и лиц, прибывающих в США для лечения и учебы.

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