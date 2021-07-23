Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится с визитом в Индию и Кувейт с 26 по 29 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Индии Блинкен 28 июля встретится со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром и премьер-министром Нарендрой Моди, "чтобы обсудить широкий спектр вопросов, в том числе продолжение сотрудничества по борьбе с коронавирусом, взаимодействие в регионе Индийского и Тихого океанов, общие региональные интересы в области безопасности, общие демократические ценности, а также борьбу с климатическим кризисом", отмечается в документе.

В Кувейт глава американской дипломатии отправится также 28 июля. Он проведет встречи с представителями правительства высокого ранга, чтобы "продолжить обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений", сообщили в Госдепартаменте.