В Белом доме заявили, что санкции Китая против США не остановят Вашингтон

Санкции Китая против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США не остановят Вашингтон, он со свой стороны продолжит политику санкций против Пекина. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, конечно же, в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции <...>. Нас не останавливают эти действия, мы остаемся полностью привержены тому, чтобы применять все соответствующие полномочия в сфере санкций США", - сказала она.

По ее утверждению, объявленные Пекином санкции являются "примером того, как Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, посылая тем самым политический сигнал и еще больше демонстрируя ухудшающийся инвестиционный климат в КНР и усиливающиеся политические риски".