США дополнительно выделят $155 млн на гуманитарную помощь Ираку
Власти Соединенных Штатов приняли решение дополнительно выделить почти $155 млн на гуманитарную помощь Ираку и иракским беженцам. Об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"США рады объявить о дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти $155 млн для народа Ирака, а также иракских беженцев в регионе и щедрых сообществ, их принимающих. С этими дополнительными средствами от Госдепа и Агентства США по международному развитию гуманитарная поддержка США Ираку составляет более $200 млн в 2021 финансовом году", - говорится в письменном заявлении главы Госдепа.
Блинкен отметил, что с 2014 года США предоставили "Ираку и иракцам в регионе" гуманитарную помощь на сумму более $3 млрд.
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