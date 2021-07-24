США закупили у Pfizer еще 200 млн доз вакцины от коронавируса

Администрация США приобрела у американской компании и ее германского партнера BioNTech еще 200 млн доз вакцины от коронавируса. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы произвели эту закупку", - сказала официальный представитель президента США. По ее словам, власти США "всегда готовились к любому сценарию" в данной области.

"Федеральное правительство воспользовалось теми положениями своего контракта с Pfizer, которые дают возможность закупить эти 200 млн доз вакцины Pfizer, чтобы те были поставлены между осенью 2021 года и весной 2022 года в целях подготовки к будущим потребностям в сфере вакцинации, включая <...> обеспечение вакцин для детей в возрасте младше 12 лет и возможных бустерных [дополнительных] прививок, если исследования покажут, что таковые необходимы", - отметила Псаки.