Президент США Джо Байден выступит, 27 июля, перед сотрудниками и руководством разведсообщества и заявит о важности сбора и анализа информации без политического вмешательства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома графике главы администрации.

"Президент США посетит (27 июля) штаб-квартиру директора Национальной разведки, где выступит перед сотрудниками и руководством разведсообщества, - отметили в пресс-службе. - Президент выразит восхищение их работой и подчеркнет важность для национальной безопасности сбора и анализа разведывательной информации без политического вмешательства".

В графике не уточняется, будет ли открытым для прессы данное мероприятие. Директором Национальной разведки США является Эврил Хейнс.