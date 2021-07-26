В США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек

Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Такие оценки представила организация "Gun Violence Archive", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, в стране в течение указанных семи дней произошли не менее 915 инцидентов такого рода. Не менее 430 человек погибли, ранения получили 1 007 человек.

По подсчетам организации, в 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс. человек. В текущем году в результате применения огнестрельного оружия в стране лишились жизни 24 тыс. человек, это число продолжает расти.