Байден заявил, что сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом продолжится

Вашингтон привержен укреплению партнерства с Багдадом, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом после завершения боевой миссии США в Ираке будет продолжено. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, американский президент Джо Байден заявил на встрече в Белом доме с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер, в частности, пояснил, что его страна сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности. Кроме того, он проинформировал, что США намерены направить в Ирак партию вакцины от коронавируса.