Байден подпишет меморандум о защите инфраструктуры от киберугроз

Президент США Джо Байден в среду подпишет меморандум, направленный на обеспечение защиты критически важной инфраструктуры страны от киберугроз. Об этом сообщила во вторник на специальном брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент подпишет меморандум <...> о повышении кибербпезопасности систем управления критически важной инфраструктурой, <...> который реализует давно назревшие усилия по противодействию угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - сказала она.

Этот документ, в частности, предписывает Агентству по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США и Национальному институту стандартов и технологии (NIST) при Минторге в сотрудничестве с другими американскими ведомствами "разработать целевые показатели кибербезопасности для критически важной инфраструктуры". "Нынешний набор конкретных подходов на отраслевом [уровне] и на уровне штатов, безусловно, не позволяет нам противодействовать угрозе", - отметила чиновница.

Она подчеркнула, что защита инфраструктуры "требует усилий всей страны", в связи с чем частный сектор должен вносить свой вклад. "Мы считаем, что <...> [объектам] критически важной инфраструктуры стоит принять эти меры. Президент [США], по сути, говорит: "Мы ожидаем, что ответственные владельцы [бизнеса] и операторы будут соответствовать этим целевым показателям, мы будем ожидать, что вы их примените", - пояснила представитель администрации.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.