В Массачусетсе выявили заражение ковидом у 469 человек, 74% из которых ранее были привиты

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выявили в штате Массачусетс случай распространения коронавируса среди 469 человек, три четверти из них ранее были вакцинированы. Это свидетельствует о высокой заразности дельта-штамма, говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В июле 2021 года после серии крупных общественных мероприятий в городе в округе Барнстабл (штат Массачусетс) были выявлены 469 случаев заражения COVID-19 среди жителей Массачусетса, которые приезжали в этот город в период с 3 по 17 июля", - говорится в документе. Название города не уточняется. По сведениям СМИ, это Провинстуан.

Речь идет по большей части о заражении штаммом "дельта", констатировали в ЦКПЗ. Как подчеркнули специалисты, "примерно в трех четвертях случаев (346, 74%) это были полностью вакцинированные люди". Всем им минимум за 14 дней до заражения сделали прививки от коронавируса. Были использованы препараты от консорциума фирм Pfizer и BioNTech, компаний Moderna или Johnson & Johnson (J&J).

В публикации уточняется, что никто из вакцинированных, заразившихся коронавирусом в округе Барнстабл, не умер, однако у 274 из них проявились какие-либо симптомы заболевания. Четверо были госпитализированы. Согласно приведенным оценкам, вакцинированные люди, которые заразились штаммом "дельта", передавали его другим примерно так же легко, как и непривитые.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски в пятницу пояснила, что именно этот случай в Массачусетсе стал причиной ужесточения рекомендаций относительно ношения масок в стране. Как она пояснила, произошедшее свидетельствует о том, что "вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта", могут передавать вирус". Валенски констатировала, что это отличает штамм "дельта" от других разновидностей вируса.

В федеральных центрах подчеркнули необходимость повсеместной вакцинации от нового коронавируса.

Рекомендации федеральных центров в США

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

Валенски, объявляя об этих рекомендациях, пояснила, что они обусловлены быстрым распространением разновидности "дельта" и поступлением новых данных. Они свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим", уточнила тогда Валенски. Других подробностей она в то время не привела.