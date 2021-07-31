Почти 70% избирателей в США поддерживают обязательную вакцинацию

68% зарегистрированных избирателей в США поддерживают идею обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом пишет в пятницу газета The Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного ею совместно с Исследовательской службой Харриса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе исследования о решительной поддержке обязательных прививок сообщили 36% респондентов, о том, что они "так или иначе поддерживают" данную идею, заявили 19% опрошенных. При этом за обязательную вакцинацию выступает 81% от числа тех участников опроса, которые уже прошли вакцинацию и 30% от числа тех, кто прививку еще не сделал. Против обязательных прививок высказались 32% респондентов.

Опрос проводился с 28 по 29 июля среди 948 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,18 процентных пункта.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу сообщила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от коронавируса в масштабах всей страны.