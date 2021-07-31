Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первый раунд которых прошел ранее на текущей неделе в Женеве. Глава администрации США сообщил об этом, отвечая в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные встречи, уточнить, удовлетворен ли он тем, как прошел женевский раунд, передает Trend.

"Они в процессе. И я питаю надежды", - сказал американский лидер про эти переговоры с Россией, подняв при этом вверх большой палец правой руки. От дальнейших комментариев на этот счет он воздержался.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в Женеве в среду. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.