Побеспокоившая гризли в нацпарке женщина предстанет перед судом в США

В США женщине по имени Саманта Деринг из штата Иллинойс предъявлены обвинения нарушении покоя представителей дикой природы, в конце августа она предстанет перед судом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Би-би-си".

Женщина в составе туристической группы была на экскурсии в Йеллоустонском национальном парке, где они встретили самку гризли с двумя детенышами. Игнорируя правила парка и предупреждения сотрудников, Деринг стала фотографировать медведицу и продолжала, пока животное не кинулась в ее сторону.

CBS Chicago поясняет, что посетителям парка запрещено приближаться к медведям ближе, чем на 300 футов (около 91,5 метра), а Деринг оказалась примерно в 15 футах (4,5 метрах) от гризли.

С помощью очевидцев полиция установила личность женщины и нашла фотографии медведицы в ее соцсетях. Ей предъявлены обвинения в соответствии с федеральным законом, который запрещает "кормить, прикасаться, дразнить, пугать или преднамеренно нарушать условия гнездования, размножения или другой деятельности диких животных".

Деринг должна предстать перед судом штата Вайоминг 26 августа.