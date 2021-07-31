Госдеп США одобрил поставку Израилю партии новых транспортных вертолетов

Государственный департамент США объявил в пятницу, 30 июля, об утверждении запроса Израиля на закупку партии из 18 новых военно-транспортных вертолетов CH-53K общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Поставка включает в себя двигатели, навигационные системы, сопутствующее оборудование, запчасти и техническое обслуживание. Генподрядчиками выступят Lockheed Martin и General Electric.

Израиль намерен закупить новые вертолеты на смену "Ясурам", возраст которых уже превысил 60 лет. В то же время следует отметить, что недавно морская пехота США сообщила о наличии у CH-53K серьезной проблемы.

Согласно отчету, подготовленному по заказу Корпуса морской пехоты, вертолеты Sikorski CH-53k плохо переносят запыление и песок в воздухе. Пребывание в пыльных условиях в течение 21 минуты приводит к снижению мощности двигателей вертолета ниже критической отметки.

Руководство по эксплуатации вертолета разрешает пребывание в запыленных условиях во время маневра 70 секундами. Поскольку значительная часть операций корпуса проводится в условиях, в которых при снижении вертолета образуется пылевой вихрь, принято решение существенно ограничить использование нового вертолета.

Авторы отчета предупреждают, что в случае регулярной работы вертолета в условиях запыленности ему будет требоваться чрезвычайно частое техническое обслуживание с заменой запчастей.