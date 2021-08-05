Власти США могут обязать почти всех въезжающих иностранцев быть вакцинированными

Американская администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать практически всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

Меры должны вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Однако действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев.

По словам представителя Белого дома, будет выработан "поэтапный план реализации, который по прошествии какого-то времени будет означать, что, за редким исключением, иностранные граждане (из всех стран), которые въезжают в США, должны быть полностью вакцинированы".