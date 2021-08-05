Власти США могут обязать почти всех въезжающих иностранцев быть вакцинированными
Американская администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать практически всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.
Меры должны вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Однако действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев.
По словам представителя Белого дома, будет выработан "поэтапный план реализации, который по прошествии какого-то времени будет означать, что, за редким исключением, иностранные граждане (из всех стран), которые въезжают в США, должны быть полностью вакцинированы".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Благодаря совместным усилиям турецких и азербайджанских пожарных удалось потушить пожары в Денизли (ФОТО/ВИДЕО)
Каждый из нас должен ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности – азербайджанский депутат
Нацсовет телерадиовещания Азербайджана подвел итоги конкурса на открытие образовательного телеканала
Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными
На заседании Координационного штаба обсуждены вопросы выполнения работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Кандидаты в учителя хотят работать поближе к своему дому, однако это невозможно – Минобразования Азербайджана
Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана
Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий
Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)
Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана
Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества
На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости