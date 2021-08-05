Трамп попросил суд воспрепятствовать передаче его налоговых деклараций в Конгресс

Адвокаты экс-президента Дональда Трампа направили иск в федеральный суд с требованием запретить передачу Конгрессу налоговых деклараций своего подзащитного. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интрефакс, пишет издание The Hill.

В исковом заявлении утверждается, что члены палаты представителей от Демократической партии стремятся получить эти документы не для того, чтобы удостовериться в том, что Трамп платил налоги, а лишь в политических целях.

"Запрос (о предоставлении налоговых деклараций - ИФ) был нацелен именно на бывшего президента Трампа, потому что он - республиканец и политический оппонент авторов запроса. Он был подан лишь для того, чтобы попытаться отомстить бывшему президенту за его политические убеждения", - отмечают адвокаты.

Они считают, что передача налоговых деклараций станет нарушением неприкосновенности частной жизни Трампа, Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова, а также других конституционных прав бывшего американского лидера.

В конце июля 2021 года министерство юстиции США постановило, что министерство финансов США должно передать налоговые декларации Трампа в один из комитетов Палаты представителей Конгресса.

Юридическая борьба по этому вопросу идет в США с 2019 года. На передаче документов в Конгресс настаивают демократы, которые в настоящее время удерживают большинство мест как в палате представителей, так и в американском сенате. Конгрессмены настаивают на передаче им налоговых деклараций Трампа за годы, предшествовавшие его приходу к власти в 2016 году.