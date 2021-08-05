Netflix вводит обязательную вакцинацию для офисных работников

Стриминговый сервис Netflix будет требовать от всех своих сотрудников, которые работают в офисах компании, проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил журнал Variety, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, все посетители офисов компании также будут обязаны иметь подтверждение о прохождении вакцинации. Помимо этого, из-за распространения штамма "дельта" изменениям подвергнутся планы сервиса массово возвращать сотрудников на рабочие места в первых числах сентября, удаленный режим работы по желанию продолжит действовать в обозримом будущем.

Отмечается, что Netflix в июле стал первой крупной голливудской студией, которая ввела обязательную вакцинацию всех, кто задействован на съемочных площадках. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где располагается штаб-квартира компании, из-за распространения дельта-варианта коронавируса в июле был вновь введен масочный режим. Технологические гиганты, многие из которых базируются в Калифорнии, также вводят требования об обязательной вакцинации офисных сотрудников.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, за последние две недели в США количество случаев инфицирования выросло на 139% по сравнению с предшествующим периодом той же длительности.