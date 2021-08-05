В ДТП с мигрантами в Техасе погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в четверг в результате опрокидывания фургона с мигрантами в штате Техас. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, происшествие произошло после полудня в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. В настоящее время пострадавших доставляют в больницы на вертолетах, информации об их состоянии, а также о причинах ДТП пока не приводится.