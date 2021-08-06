Власти США к сентябрю подготовят план по ревакцинации населения

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, представит к началу осени план по ревакцинации населения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Aмериканская администрация настаивает на скорейшей разработке стратегии использования бустерных доз вакцины, так как некоторые группы населения, в частности люди старше 65 лет, со слабым иммунитетом или те, кто вакцинировался в первые два месяца после начала применения прививок, могут нуждаться в дополнительной дозе вакцины уже в августе.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки по крайней мере до конца сентября. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран до конца сентября. Американская администрация выступила против этого предложения, аргументировав это тем, что при необходимости может "делать и то, и другое": направлять вакцины в другие страны и обеспечивать население США бустерными дозами соответствующих препаратов, если FDA сочтет необходимым их применение.