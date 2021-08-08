В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции
Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще один полицейский находится в критическом состоянии. Об этом в субботу сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел около 21:30 субботы неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.
Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.
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