В Чикаго в результате стрельбы погибла офицер полиции

Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще один полицейский находится в критическом состоянии. Об этом в субботу сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел около 21:30 субботы неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.