Для всех военнослужащих США вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Министр обороны США Ллойд Остин намерен не позднее середины сентября запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение на то, чтобы для всех военнослужащих страны вакцинация от коронавируса стала обязательной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении главы Пентагона.

Министр отметил, что в течение нескольких недель в Пентагоне будут готовиться к вступлению новых норм в силу. Он призвал всех военнослужащих сделать прививку.

Пресс-служба Белого дома позднее распространила заявление Байдена. Он указал, что "решительно поддерживает" позицию Остина по поводу обязательности вакцинации.