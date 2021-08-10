Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку на фоне поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны. Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник с обращением к жителям штата, которое транслировали американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата, свидетельствующий о том, что он был уличен в неподобающем поведении, содержит множество неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжелых обвинений". "Но учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел", - отметил Куомо. По его словам, решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели. После этого администрацию штата возглавит нынешняя замгубернатора Кэти Хокул.