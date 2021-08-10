Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну

США 10 августа 2021 22:07 (UTC+04:00)
Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помощь в разработке скафандров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее во вторник генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров. "SpaceX может сделать это, если потребуется", - написал Маск в Twiter, комментируя публикацию с изложением выводов инспектора NASA.

Мартин ранее уточнил, что, согласно планам NASA, первые два готовых к полету новых скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, однако управление "сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели". Речь идет о задержке по запланированным работам, которая достигла уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами. С учетом ряда требований, отмечается в докладе, "скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года". Более того, к тому времени, когда появятся два готовых к полету скафандра, NASA "потратит более миллиарда долларов на разработку и сборку скафандров следующего поколения".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО)
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО)
Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО)
Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО)
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве Турция 22:17
Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну США 22:07
В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся Европа 21:51
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане Другие страны 21:37
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился Финансы 21:33
Туркменистан и ООН обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистан 21:24
Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров Узбекистан 21:16
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив) Туризм 21:16
Грузия почти на треть увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 21:14
Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер" Экономика 21:08
Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку США 20:45
Bloomberg: у нового iPhone будет усовершенствованная камера ИКТ 20:26
Франция импортировала из Турции цемент более чем на $100 млн Турция 19:40
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО) Социум 19:36
В Азербайджане реконструированы придорожные объекты на северо-западном туристическом маршруте Экономика 19:30
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 19:09
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане Общество 19:00
В Евлахе в связи с пандемией проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 18:54
Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии Бизнес 18:42
В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения Общество 18:28
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза Финансы 18:20
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Политика 18:19
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 18:12
ЕС увеличивает объем финансовой поддержки Азербайджану для проведения вакцинации Политика 18:02
Грузия обнародовала статистику об объеме туристического потока в страну Транспорт 17:58
Поисковик Google в июле сохранил лидерство по популярности у пользователей Азербайджана ИКТ 17:58
Две израильские авиакомпании будут осуществлять полеты в Баку Азербайджан 17:57
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане (ФОТО) Политика 17:52
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 17:50
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 17:39
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО) Культура 17:38
Азербайджанские инвесторы построят в Грузии гостиничный комплекс Бизнес 17:30
Более 60% совокупных расходов госбюджета Азербайджана пришлось на текущие затраты Финансы 17:30
В Азербайджане начался прием детей в группы дошкольной подготовки Общество 17:30
«Туркменнебит» Туркменистана объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:21
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Общество 17:14
Узбекистан увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Энергетика 17:11
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 17:10
В ближайшее время будет начата реконструкция мечети Аголу в Лагиче (ФОТО) Общество 17:04
Азербайджан в этом году значительно нарастил оборонные расходы Азербайджан 16:56
Расходы госбюджета Азербайджана по субсидиям в I полугодии увеличились Финансы 16:52
Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Политика 16:47
Госагентство Азербайджана и инновационный центр подписали контракт почти на 100 тыс. манатов ИКТ 16:46
На юге Азербайджана планируется строительство еще одного магистрального водопровода (ФОТО) Общество 16:44
Объем грузоперевозок стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен превысил 120 тыс. тонн Турция 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:36
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана Финансы 16:33
В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 435 человек Общество 16:31
Азербайджан в июле обеспечил информационную безопасность от киберугроз более чем на 90% ИКТ 16:22
Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии приравнялся к 16,6% ВВП Финансы 16:12
Археологи обнаружили в Лагиче водопровод и канализационную систему возрастом 2000 лет Общество 16:09
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) Политика 16:07
Большую часть товарооборота России и Туркменистана составил российский экспорт Бизнес 16:04
Почти на три миллиона тонн снизится потребление угля в Казахстане Казахстан 15:50
Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения коронавируса Грузия 15:49
Узбекистан заинтересован в развитии инвестсотрудничества с Азербайджаном Экономика 15:39
Темп роста числа инфицированных в Азербайджане вызывает беспокойство – TƏBİB Общество 15:39
Кредитование сферы сельского хозяйства в Азербайджане выросло в I полугодии Финансы 15:24
В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация Грузия 15:23
В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город – глава Агентства Общество 15:06
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение Политика 15:01
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив) Туризм 14:57
Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО) Культура 14:50
Казахстан и Монголия договорились о специальных авиарейсах Казахстан 14:27
Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан Казахстан 14:24
Казахстан в I полугодии увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 14:24
В Азербайджане увеличился объем купонных выплат инвесторам Финансы 13:57
Назван объем поставок в июле литовского бензина в Украину компанией SOCAR Энергетика 13:35
Грузия назвала объем экспорта персиков и яблок Бизнес 13:25
Австрия наполовину увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 13:19
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Зонгулдак и украинским Черноморском Турция 13:16
США наращивают импорт кожаных изделий из Турции Турция 13:15
Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий Экономика 13:10
В Туркменистане продолжают восстанавливать нефтяные скважины Энергетика 13:03
Спрос азербайджанских банков на валюту увеличился Финансы 12:35
Названы факторы, способствующие росту инфицирования COVID-19 в Азербайджане Общество 12:27
Названы данные по перевозке автомобилей между турецким портом Самсун и российским портом Темрюк Турция 12:24
Большинство зараженных коронавирусом в Азербайджане не были вакцинированы - главный инфекционист Общество 12:20
Азербайджанское бюро по туризму разрабатывает туры в Карабах Экономика 12:12
Австрия импортировала из Турции сталь на сумму около $25 млн Турция 12:11
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России Культура 12:05
Обязательства азербайджанских банков незначительно выросли за год Финансы 11:53
Совокупные активы банков Азербайджана выросли по итогам I полугодия Финансы 11:40
В Грузии зафиксирован суточный максимум смертности от коронавируса Грузия 11:30
Правовая база СЭЗ Алят будет способствовать росту прямых инвестиций - глава правления Экономика 11:13
Между центробанками Турции и Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании Финансы 11:09
Узбекистан выделит средства на финансирование предпринимательства Финансы 11:08
Грузинская авиакомпания открывает прямые рейсы в Минск Транспорт 11:02
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:55
Грузия и Украина укрепляют сотрудничество в сфере энергоэффективности Энергетика 10:55
Кредитование сектора энергетики, химии и природных ресурсов Азербайджана выросло на треть Финансы 10:47
Оглашен срок начала полноценной работы российского вертолетного сервисного центра в Азербайджане Экономика 10:47
В Казахстане отмечен рост производства электроэнергии Энергетика 10:34
Банк «Туркменистан» объявил тендер Тендеры 10:28
Иран значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 10:22
Казахстанский авиаперевозчик закупит источники бесперебойного питания Тендеры 10:21
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос в I полугодии Финансы 10:12
Минфин Туркменистана проведет очередной аукцион по продаже объектов госсобственности Бизнес 10:08
Стоимость суверенных облигаций Грузии выросла Бизнес 09:59
"Мечты" азербайджанской скрипачки представлены в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО) Культура 09:57
Все новости