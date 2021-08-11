Северная Македония сможет принять участие в тендерах НАТО

Рынок НАТО стал доступен для компаний из Северной Македонии после вступления в силу поправок в Закон о государственных закупках республики. Годовой бюджет Альянса в этой сфере составляет порядка €5 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sitel со ссылкой на министра обороны республики Радмилу Шекеринску.

"Поправки к Закону о государственных закупках в сфере обороны и безопасности, вступившие в силу сегодня, открывают для нас возможность помочь всем национальным компаниям на рынке НАТО. Наше членство в Альянсе открыло огромный рынок для всех отечественных компаний. Сколько мы будем использовать, будет зависеть исключительно от фантазии, способностей и интереса наших предприятий, а также от поддержки, которую будет готово оказать государство", - заявила министр. Уточняется также, что для этих целей в министерстве обороны республики будет создано специальное подразделение, которое будет заниматься сопровождением всех необходимых процедур с целью помощи тем компаниям, которые примут решение участвовать в процедурах закупок для нужд НАТО и ее государств-членов. В министерстве финансов Северной Македонии в свою очередь подчеркнули, что этот шаг будет способствовать экономическому росту, а также увеличению объема иностранных инвестиций.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года. 30 марта над штаб-квартирой альянса в Брюсселе был поднят флаг этого балканского государства. В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор был призван разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.