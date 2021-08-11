В США запретят производство токсичной косметики

В американский Сенат повторно внесли законопроект, регулирующий производство токсичной косметики. Новое исследование показало, что более половины из протестированных в США и Канаде средств по уходу за собой содержат опасные фторсодержащие химические вещества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает The Guardian.

Вещества из группы ПФАС, обнаруженные в косметических средствах, могут ослаблять иммунитет, нарушать развитие ребенка, влиять на репродуктивную систему и увеличивать вероятность некоторых видов рака. Эти соединения не разлагаются и, попав в человеческий организм, остаются там навсегда.

Американские стандарты относительно допустимого химического состава косметики не менялись уже более 80 лет, в то время как в Европе эти нормы постоянно совершенствуются. В связи с этим сенаторы Дайан Файнштейн и Сьюзан Коллинз повторно предложили к обсуждению закон о безопасности средств личной гигиены. Согласно этому законодательному акту, компании будут обязаны предоставлять информацию о всех ингредиентах, используемых в их продуктах, и демонстрировать их безопасность. Также предлагается, чтобы все производители проходили обязательную регистрацию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Законопроект впервые внесли в 2015 году, но тогда он не был принят. В этом году в США возродился интерес к теме безопасности потребителей и возросла осведомленность о потенциальной опасности группы ПФАС. Инициативу сенаторов Файнштейн и Коллинз поддерживают такие гиганты косметической отрасли, как Unilever, Procter and Gamble, Estee Lauder Group, Revlon, Beautycounter и Johnson and Johnson.

До этого закон, запрещающий использование этих соединений в производстве косметики, приняли власти штата Мэн на северо-востоке страны в надежде, что это побудит федеральное правительство к аналогичным мерам.