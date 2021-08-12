Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий

Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает набирать силу, уже уничтожено по меньшей мере 1 тыс. зданий, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Дикси" уже охватил более 2 тыс. квадратных километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. 550 из уничтоженных зданий жилые дома. Под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.

В свою очередь власти штата Монтана на северо-западе США объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня.

Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории штата.