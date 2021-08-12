B США одобрят третью дозу вакцины от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, одобрит применение бустерной дозы вакцин от коронавируса концернов Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом в ближайшие два дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дата объявления может быть перенесена, однако предварительно речь идет о ближайших 48 часах.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом.