США дополнительно направят около 3 тыс. военнослужащих в Афганистан в ближайшие 48 часов

Министерство обороны США намерено в ближайшие двое суток перебросить на время в Кабул около 3 тыс. военных. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, численность направляемых а афганскую столицу подразделений "составит примерно 3 тыс. человек". "Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс. присоединятся к ним", - сказал Кирби.

Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле, отметил Кирби.

По его словам, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился "направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности" этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены "три батальона".

Временная мера

Размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер, заявил Кирби.

"Министр обороны поручил Пентагону временно разместить [силы] для обеспечения возможностей по безопасности гражданского персонала США и партнеров, - сказал он. - <...> Это временная миссия на ближайшую перспективу".

Вывоз гражданских лиц

Дополнительные силы США направляются в Афганистан для вывоза гражданских лиц, который должен завершиться к 31 августа, в Пентагоне пока затрудняются назвать масштабы американского военного присутствия в стране после этой даты, заявил Кирби.

"Госдепартамент сказал, что они постараются завершить сокращение своего персонала к концу этого месяца. И этим силам дано распоряжение отправиться туда, чтобы помочь выполнить эту задачу в данные сроки", - сказал он. "Я не стану делать предположений по поводу того, какое будет число войск после 31 августа", - добавил Кирби.

Аэропорт Кабула

США не планируют и не обсуждают возможность использования аэропорта Кабула для проведения авиаударов, заявил Кирби.

"Нет планов и обсуждений об использовании международного аэропорта имени Хамида Карзая как базы для проведения авиаударов в Афганистане и вокруг Афганистана", - сказал он.

Ситуация ухудшается

Ситуация в сфере безопасности в Афганистане продолжает ухудшаться, заявил Кирби.

"Мы знаем о том, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане продолжает ухудшаться", - подчеркнул Кирби, комментируя вопрос журналиста о том, какую миссию преследуют американские власти, направляя в Афганистан дополнительные войска для охраны посольства. "Эта миссия носит крайне узконаправленный характер", - отметил он, добавив, что американские военные "имеют право на самооборону". По словам представителя Пентагона, сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) видят приход к власти возможным "лишь посредством насилия, жестокости, притеснений и применения силы".

Власти США после сокращения численности персонала своего посольства в Кабуле оставят в столице Афганистана менее тысячи военных для обеспечения безопасности дипломатов, заявил Кирби.

"Когда эта миссия будет завершена <...>, мы ожидаем, что будет менее тысячи военных США для оказания поддержки пребывания дипломатов в Кабуле. Мы все согласны с тем, что его нужно сохранять", - сказал он.