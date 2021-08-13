В Facebook отложили возвращение сотрудников в США в офисы до 2022 года

В Facebook заявили о решении отложить планы по возвращению сотрудников в США в офисы до января 2022 года из-за опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта". Об этом сообщает NBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В корпорации отметили, что определяют возможность возращения работников в офисы исходя из данных, а не каких-либо дат. В Facebook указали, что на удаленной работе возможно также останутся зарубежные сотрудники компании.

До этого в корпорации планировали возвращение работников в офисы в октябре.

Ранее аналогичное решение приняли в Amazon. Компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября, но в итоге перенесли этот срок по крайней мере до 3 января 2022 года.

Больше всего заразившихся и скончавшихся от коронавируса зарегистрировано в США, где выявлено более 36 млн инфицированных COVID-19, а число погибших превысило 618 тысяч.