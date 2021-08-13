Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило в четверг применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом", - говорится в тексте заявления.