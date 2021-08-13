В NASA заявили, что запуск Starliner к МКС ожидается не раньше середины октября
Запуск корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше середины октября текущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
В пятницу Boeing сообщила, что CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V и перемещен в цех подготовки для выявления неисправностей в работе клапанов двигателей. В связи с этим запуск было решено отложить на неопределенный срок.
Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.
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