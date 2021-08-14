В результате стрельбы в школе в США погиб подросток
По меньшей мере один ученик погиб в результате стрельбы, произошедшей в средней школе в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сведениям издания, инцидент произошел между двумя учениками во время обеденного перерыва. Один из подростков открыл стрельбу, в результате чего второй ученик погиб. Предположительно, обоим было около 13 лет.
Стрелявший был задержан. Полиция устанавливает мотивы преступления, а также выясняет, как у подростка оказался пистолет.
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