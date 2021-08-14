Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал американскую администрацию принять срочные меры, чтобы остановить наступление радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на афганскую столицу Кабул, в том числе нанести по ним удары с воздуха. Его заявление приводит в пятницу газета The Hill.

По его словам, в противном случае "угроза в области безопасности для США точно вырастет, а гуманитарная цена для ни в чем не повинных афганцев будет катастрофической". Он отметил, что обсуждал этот вопрос с послом Афганистана в Вашингтоне.