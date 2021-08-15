Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк

Свыше 50 человек пострадали в результате аварии с автобусом в субботу на трассе в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, все пострадавшие госпитализированы.

Автобус направлялся в сторону Ниагарского водопада. Пока остается неясным, к какой компании принадлежало транспортное средство. По данным медиков, среди пассажиров были дети.