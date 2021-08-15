Трамп назвал ситуацию в Афганистане "некомпетентностью" нынешней администрации США
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома демократа Джо Байдена за сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Он [Байден] убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у "Талибана" даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США", - утверждается в распространенном в субботу вечером заявлении республиканца.
По версии Трампа, талибы больше не боятся или не уважают США. "Какой будет позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности", - полагает он.