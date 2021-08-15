Талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска - Блинкен
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Лента новостей
В Туркменистане ожидают перевыполнения производственного плана в транспортно-коммуникационном комплексе
Возвращение к привычному образу жизни, открытие театров во многом зависит от вакцинации граждан – Алигисмет Лалаев (ВИДЕО)
Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона – американский эксперт
Президент Ильхам Алиев: На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?
Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы
Президент Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого
Президент Ильхам Алиев: Страны, на словах признающие «геноцид армян», не хотят признавать Ходжалинский геноцид
Президент Ильхам Алиев: Если Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении
Президент Ильхам Алиев: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями
Президент Ильхам Алиев: Наши ожидания от России заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего Заявления
Президент Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Ханкенди и прилегающих селах, должны быть интегрированы в наше общество