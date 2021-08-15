Талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска - Блинкен

Талибы все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Энтони Блинкен.

США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели, отметил он. - Блинкен.