США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации

Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство Reuters.

Согласно этим данным, общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек.