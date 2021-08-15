США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации
Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье агентство Reuters.
Согласно этим данным, общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек.
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