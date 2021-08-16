Трамп: действия Байдена в Афганистане станут одним из величайших поражений в истории США
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что действия нынешнего главы Белого дома демократа Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений в истории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном - легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Трампа.
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