Трамп: действия Байдена в Афганистане станут одним из величайших поражений в истории США

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что действия нынешнего главы Белого дома демократа Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений в истории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном - легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Трампа.