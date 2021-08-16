Три брата упали в выгребную яму и погибли в США

Три брата погибли в американском штате Огайо после того, как упали в выгребную яму на животноводческой ферме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет New York Post.

Как сообщает издание, на семейной ферме трое мужчин провалились в выгребную яму, когда они проводили техническое обслуживание насоса для откачивания навоза. Это были братья Уэбкеры — 37-летний Гэри, 35-летний Брэд и 31-летний Тодд. Их вытащили из ямы в бессознательном состоянии примерно через 20 минут после вызова спасателей.

Двух братьев доставили в больницу Огайо. Брэда Уэбкера же отвезли в клинику в Индиане. Медикам не удалось спасти ни одного из пациентов. Предварительное вскрытие показало, что причиной смерти братьев стало удушье.

Выгребные ямы могут выделять такие опасные газы, как метан, сероводород, угарный газ и аммиак. Низкая концентрация данных химических соединений может привести к тошноте, головной боли и головокружению, а повышенная концентрация — к затрудненному дыханию и смерти.