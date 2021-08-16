США эвакуировали всех сотрудников своего посольства в Кабуле в аэропорт

Соединенные Штаты завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всех сотрудников посольства в настоящий момент завершена. Все сотрудники посольства находятся на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США", - сказал он.

На фоне развития событий в Афганистане власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле.

"Талибан", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошел в воскресенье в Кабул без боя и начал занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.