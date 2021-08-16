США приостановили эвакуацию из Кабула

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, передает Trend со ссылкой на западные СМИ.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

"Американские военные временно приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить летное поле", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. При этом он не уточнил, сколько по времени продлится приостановка.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.