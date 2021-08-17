Боррель и Блинкен обсудили по телефону эвакуацию из Афганистана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Афганистане и эвакуацию из страны иностранных граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсудили в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном развитие ситуации в Афганистане и возможный путь вперед. Мы будем сотрудничать в эвакуации европейских и иностранных граждан и нашего местного персонала", - написал Боррель в Twitter в понедельник.