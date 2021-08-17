Bласти США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19

Администрация США планирует рекомендовать американцам третью, бустерную дозу прививки от коронавируса спустя восемь месяцев после вакцинации двумя компонентами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, о введении дополнительных мер планируется объявить в течение недели. Предполагается, что жителям США, привитым препаратами консорциума BioNTech и Pfizer, а также компании Moderna, будет предложено ввести третью дозу для защиты от дельта-варианта инфекции. Сделать это можно будет спустя восемь месяцев после второй инъекции.

Власти порекомендуют ввести третью дозу вакцин прежде всего работникам сферы здравоохранения и постояльцам домов престарелых. Ожидается, что вакцинация бустерными дозами начнется в середине - конце сентября.

На прошлой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в США из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот штамм приходится более 83% случаев заражения в стране. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 622,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.