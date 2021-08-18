США и Канада договорились о модернизации NORAD

Соединенные Штаты и Канада договорились о шагах по модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны США и Канады Ллойда Остина и Харджита Сингх Саджана, распространенном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам глав оборонных ведомств, "нарастающее стратегическое соперничество, быстрое развитие технологий и изменение климата снижают оборонные возможности двух стран, что увеличивает и усложняет угрозу ракетной атаки на Северную Америку". Как отмечается в документе, NORAD "должно быстрее замечать и решительнее принимать ответные меры" в связи с воздушно-космическими и морскими угрозами на северных рубежах.

Министры обороны США и Канады в ходе телефонного разговора в минувшую субботу договорились в ближайшие годы "модернизировать, развивать и адаптировать NORAD таким образом, чтобы оно обеспечивало постоянный контроль и понимание угроз", а также предоставляло возможности "предотвратить возможную агрессию против Северной Америки".

Как отмечается в документе, оборонные ведомства двух стран планируют повысить свои технологические возможности по выявлению возможных угроз, в том числе за счет введения в эксплуатацию новейших загоризонтных систем радиолокационного слежения. Кроме того, планируется увеличить расходы на модернизацию инфраструктуры NORAD в Арктике и усовершенствовать возможности двух стран по координации действий в регионе. Также министерства обороны двух стран рассчитывают направить инвестиции на исследования и разработку новых вооружений.