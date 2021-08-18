Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода талибов к власти

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан". Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным Рейтером и службой Ipsos в минувшую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предыдущим показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

В опросе принимали участие совершеннолетние граждане. Число респондентов не уточняется. Информация о статистической погрешности также не приводится.