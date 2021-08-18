Власти США 17 августа эвакуировали из Афганистана 1,1 тыс. человек
Американские власти во вторник эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, обладателей вида на жительства в Соединенных Штатах и членов их семей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти", - приводит агентство его слова.
В свою очередь Agence France-Presse также со ссылкой на американского чиновника сообщает, что в целом американские военные к настоящему моменту эвакуировали из Афганистана свыше 3,2 тыс. человек.
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