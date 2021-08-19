Вашингтон разрешил авиаперевозчикам США эвакуировать людей из Кабула

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Кабул для осуществления эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения предварительного одобрения от Пентагона.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении регулятора.

C 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек.